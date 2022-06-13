الأسباب الدافعة لتعاطى المواد المخدرة.. اعرف التفاصيل

كشف تقرير لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، أن أبرز العوامل الدافعة لتعاطى المواد المخدرة وفقا لنتائج الخط الساخن "16023" خلال أول 5 أشهر من العام الجارى، جاء أصدقاء السوء وحب استطلاع ومشاكل أسرية والتفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية، وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية أيضا، وتوهم البحث عن المتعة، كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج، ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب وعدم القدرة المادية ومشاكل فى العمل وضغوط الأهل والتعرض لحادث بسبب المخدرات.
وأضاف التقرير، أنه يتم استقبال المكالمات وتدوين البيانات من خلال استمارة إلكترونية متكاملة تضمن بيانات خاصة بالمتصلين تساعد على توجيه إدارة الخط الساخن على افتتاح المراكز العلاجية في المحافظات الأكثر طلبا للعلاج، فضلا عن التعرف على أكثر أنواع المخدرات انتشارا بين المتصلين ومعرفة سن بداية التعاطي والعديد من البيانات التي تسمح برسم خريطة معلوماتية خاصة لمرضى الإدمان تساهم في تطوير سياسات المواجهة.
الأسباب الدافعة لتعاطى المواد المخدرة.. اعرف التفاصيلالإثنين، 13 يونيو 2022 09:00 ص
مشاركة
كشف تقرير لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، أن أبرز العوامل الدافعة لتعاطى المواد المخدرة وفقا لنتائج الخط الساخن "16023" خلال أول 5 أشهر من العام الجارى، جاء أصدقاء السوء وحب استطلاع ومشاكل أسرية والتفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية، وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية أيضا، وتوهم البحث عن المتعة، كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج، ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب وعدم القدرة المادية ومشاكل فى العمل وضغوط الأهل والتعرض لحادث بسبب المخدرات.
الموضوعات المتعلقة
صندوق علاج الإدمان: 27 مركزا علاجيا تغطى 17 محافظة.. والعلاج مجانىالأحد، 18 يوليه 2021 12:02 ص
صندوق علاج الإدمان: نسعى لتغطية كل محافظات الجمهورية خلال 3 سنواتالأربعاء، 10 مارس 2021 09:35 م
صندوق علاج الإدمان: إجراء تحاليل على 102 ألف موظف وكانت نسبة التعاطى 2%الأحد، 17 نوفمبر 2019 10:28 م
صندوق علاج الإدمان: المركز الوهمية تستغل ثغرة قانونية نعمل على تلافيهاالثلاثاء، 23 يوليه 2019 11:02 م
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة