وجه رئيس "ائتلاف الوطنية" العراقى، إياد علاوى اليوم الاثنين، دعوة إلى القيادات الوطنية للجلوس إلى طاولة حوار وطنى، مشيرا إلى أن الأوضاع وصلت إلى حالة من التعقيد.
وقال علاوي - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "أكدنا مراراً في السابق أن لا حل للأزمة السياسية إلا باعتماد مبدأ لا غالب ولا مغلوب".
وأضاف: "الآن وبعد أن وصلت الأوضاع إلى حالة من التعقيد، أدعو القادة الوطنيين إلى الجلوس إلى طاولة حوارٍ وطني بناء خوفاً من تعميق الأزمة وتدهور الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه".
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