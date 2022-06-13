أهالى عزب قرية الطيبة بالشرقية يناشدون توصيلهم بأقرب محطة صرف.. والشركة ترد

أمنية فايد - الشرقية - إيمان مهنى

أرسل القارئ أحمد سعد السيد والمقيم فى بمركز الزقازيق محافظة الشرقية مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص حرمان أهالى العزب التالية (سليم باشا اوتوزبير، أباظة الصغيرة، الحاتى) التابعين لقرية الطيبة مركز الزقازيق محافظة الشرقية من الصرف الصحى والاعتماد فقط على الطرنشات.



وقال: "اعتماد هذه العزب على نظام الطرنشات في رفع مياه الصرف جعلها تتسرب أسفل المنازل مما أدى إلى احداث تصدعات وتشققات في المنازل".





من جانبه أفاد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه نه جاري المتابعة مع فرع الزقازيق وموافتنا بالرد. وناشد القارئ المسئولين بسرعة توصيل العزبة إلى أقرب محطة صرف صحى حيث أن خطوط محطة قرية الطيبة تبعد مسافة أقل من 1 كيلو متر وخطوط محطة قرية كفر الباشا أقرب من واحد ونصف كيلو متر.

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".