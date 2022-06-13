أسعار الذهب تواصل الانخفاض في مصر وعيار 21 يسجل 993 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب اليوم فى مصر، الاثنين 13 يونيو 2022، بالتعاملات المسائية تراجع بحوالى 6 جنيهات بالتزامن مع هبوط سعر اونصة المعدن الأصفر فى البورصة العالمية والتى كانت تسجل 1850 دولار فى التداولات الصباحية لتهبط إلى 1830 دولار فى التداولات المسائية.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 851 جنيها

عيار 21 يسجل 993 جنيها

عيار 24 يسجل 1135 جنيها

الجنيه الذهب 7944 جنيها

أونصة الذهب 1831 دولارا

وقالت شعبة المعادن فى اتحاد الصناعات، إن الأسواق العالمية للذهب تترقب الآن إعلان أسعار الفائدة الأمريكية خلال الساعات القادمة وتحديداً فى الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التى يكون لها تأثير كبير على تداولات الذهب وحجم الطلب على المعدن الأصفر، وهو ما يؤثر بالطبع على حركة الذهب فى السوق المصري.

وأشارت إلى أن هبوط أسعار الذهب فى مصر تحت 1000 جنيه للجرام للمرة الثانية منذ 21 مارس 2022 مؤشر على تراجع المضاربة على الدولار، وكذلك الأمر مرتبط بعوامل العرض والطلب خلال الأسبوع الماضى.