نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مشروعات الإنتاج الحيواني، والألبان، والمجازر الآلية، من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان بالسادات
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، مشروعات الإنتاج الحيواني، والألبان، والمجازر الآلية، من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
الرئيس السيسي: علينا استصلاح أكبر حجم من الأراضى للسيطرة على تكلفة الإنتاج
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأزمة الأوكرانية الروسية بدأت منذ أشهر، ولكن الدولة المصرية قامت بإجراءات استباقية من قبل ذلك، موضحا:"لو كان معدل نمو الإنتاج الحيواني الوطني ينمو بنفس هذا المعدل كان ممكن نحافظ على الأسعار، ولكن هناك متغيرات أخرى في أسعار الأعلاف، خاصة أنه يتم استيراد جزء كبير منها من الخارج، وبالتالي يجب زراعة واستصلاح أكبر حجم من الأراضي للسيطرة على تكلفة الإنتاج".
وزير الزراعة: 10 مليارات جنيه قروضا ميسرة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على منح 10 مليارات جنيه كقروض ميسرة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية وتحسين حياة صغار المربين، مشددا على أن مصر شهدت خلال الثمانى سنوات الماضية نهضة واهتماما غير مسبوق لقطاع الزراعة استهدفت تحقيق تنمية مستدامة إيمانا بأن كل مواطن له الحق في الحصول على الغذاء الآمن والصحي.
الرئيس السيسي: عملنا أقصى حاجة لضبط الأسعار ولتر البنزين وصل 40 جنيها بالخارج
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود منظمات المجتمع المدني، قائلا: "مرحبين بكل جهد ومحتاجين كل جهد لكل مصري مخلص وشريف من أجل بلد".
رئيس أكاديمية البحث العلمى: مجمع الإنتاج الحيوانى يضاهى أحدث المجمعات العالمية
أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن الدولة المصرية تقدر العلم والعلماء ودورهم في بناء الإنسان والعمل نحو المعرفة، مشيدًا بما تشهده مصر من إنجازات في تطوير البنية التحتية والقاعدة العلمية من خلال إنشاء الجامعات الجديدة، وصدور حزمة من القوانين المحفزة للبحث العلمي.
تعليم الجيزة تحدد أماكن تقديم اعتذارات المشاركين بامتحانات الثانوية 2022
حددت مديرية التربية والتعليم والتعليم بالجيزة، أماكن اعتذارات المعلمين المتقدمين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2022، حيث تبدأ غدا وتستمر حتي 16 يونيو الجارى.
الرئيس السيسي: لسه عظمنا ما نشفش.. وبنام وأحلم بـ 10 تريليونات دولار
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية زيادة توريد محصول القمح، قائلًا:" لو فيه فرصة إن مزيد من التوزيع والتسليم للقمح ويبقوا 9 و 10 ملايين طن، وخلوا بالكم فضل كبير من ربنا إننا مرينا بأزمتين كبار، وأثروا على العالم كله، وكنا جزء كبير منهم، وإحنا لسه عظمنا ما نشفش".
مسئول فلسطينى: الانتهاء من مشاريع المدن السكنية المصرية فى غزة 2023
توقع وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية المهندس ناجي سرحان، الاثنين، الانتهاء من مشاريع المدن السكنية المصرية في قطاع غزة العام المقبل.
صور الأقمار الصناعية: طقس حار بالقاهرة ونشاط رياح والعظمى بالعاصمة 34 درجة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
الرئيس السيسي: بلدنا توقفت 50 سنة.. مصر كبرت كحجم لكن مواردها ما زادتش زيها
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن بلدنا توقفت 50 سنة، متفكرش ولا تكبر، والبلد كبرت قوى ومصر كبرت كحجم لكن قدراتها مواردها ما زادتش زيها، فغصب عنك وعننا مش هينفع معدلات العمل مش هاتبقى متسارعة، لازم تبقا قفزة تجرى وتنط، طيب نمشى براحة مش هينفع بالفعل متأخرين كتير".
الصحة تناشد أولياء الأمور بتطعيم أطفالهم من سن 12 عاما بلقاح كورونا: "يحمى"
قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح كورونا متوفر للأطفال من سن 12 عاما فيما فوق وتابعت وزارة الصحة: "لقاح كورونا يحمى أطفالنا".
التعليم: أسئلة الثانوية العامة تخاطب الفهم ومن المنهج وتقيس نواتج التعلم
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستخاطب الفهم ومن المنهج وستقيس نواتج التعلم الخاصة بالمقررات الدراسية، لافتة إلى أنه على الطلاب التعامل مع الأسئلة بشكل محترف أى أن الطالب يفهم ويقرأ السؤال بعناية ودقة قبل اختيار الإجابة الصحيحة، موضحة أن كل سؤال له إجابة صحيحة واحدة وليس أكثر من إجابة ومن ثم يجب على الطالب التركيز بشكل جيد للوصول لهذه الإجابة.
الصحة: 303 مستشفيات لتقييم حالات مرض السكر بمبادرة صحة الأم والجنين
أكد الدكتور فوزى فتحى المدير التنفيذي لمبادرة صحة الأم والجنين، أنه يتم تقديم خدمات المبادرة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، وإحالة الحالات التي تحتاج إلى إجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، لـ 90 مركزًا للإحالة لفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، بالإضافة إلى 163 مركزًا لإحالة مرضى الزهري على مستوى الجمهورية، كما يتم تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أي عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.
القمر الأحدب يعانق قلب العقرب اليوم فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة
سيرصد بسماء مصر والوطن العربي بداية الليل اليوم الإثنين 13 يونيو 2022 اقتران القمر الأحدب المتزايد بنجم قلب العقرب باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي في منظر مرئي بالعين المجردة.
موسيمانى يمنح الأهلى الضوء الأخضر للاستغناء عن محمود وحيد فى الصيف
منح بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي إدارة النادي الضوء الأخضر للاستغناء عن محمود وحيد ظهير أيسر الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
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