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50 سنة ولسة بيعافر.. حكاية عم سنبو أقدم سنان سكاكين في طنطا

الأحد، 12 يونيو 2022 01:00 ص
50 سنة ولسة بيعافر.. حكاية عم سنبو أقدم سنان سكاكين في طنطا عم سنبو
الغربية مصطفى عادل

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا مع الأسطي سنبو، أشهر سنان سكاكين بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والذي يعمل في المجال منذ 50 عاما وكانت مهنة جده ووالده وشقيقه وأكمل هو المسيرة من بعدهم.

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وأضاف أنه كان يقوم بسن السكاكين بحجر المياه ولكن أصبح غير مجدي بسبب عدم كفاءته سن السكاكين وتم استبداله بحجر الجلخ والذي يعد الأفضل في سن السكاكين.

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وتابع، انه في الماضي كان يقوم بسن سكاكين الجزماجيه ولكن اختفت بمرور الوقت، والان يقوم بسن سكاكين البيوت والجزارين فقط.

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وأوضح أن أفضل موسم عمل له هو الفترة التي قبل عيد الأضحى المبارك حيث يتزايد إقبال الجزارين لسن السكاكين استعدادا لذبح الأضاحي.

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محافظة الغربية

طنطا

سن السكاكين

طريقة سن السكاكين

جدعنة المصريين



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