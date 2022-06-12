وزير دفاع فيجى: تغير المناخ التهديد الأكبر لوجودنا بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ

وكالات

قال وزير دفاع فيجي إينيا سيرويراتو اليوم الأحد إن تغير المناخ يمثل أكبر تحدي أمني في منطقة آسيا-المحيط الهادئ.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في حوار "شانجريلا" المنعقد حاليا في سنغافورة، حسبما ذكر راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافوري في نشرته الإنجليزية .

وأضاف سيرويراتو أنه "في قارتنا الزرقاء في المحيط الهادئ، لا تشكل البنادق الآلية والطائرات المقاتلة والسفن الرمادية والكتائب الخضراء مصدر قلقنا الأمني ​​الرئيسي"، قائلا إن"التهديد الأكبر الوحيد لوجودنا هو تغير المناخ... إنه يهدد آمالنا وأحلامنا بالازدهار".

وتسيطر على اجتماعات قمة أمن آسيا، التي ستختتم اليوم الجدل بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين حول الكثير من الأمور بدءا من سيادة تايوان وحتى القواعد البحرية في المحيط الهاديء.

جدير بالذكر أن سلسلة أعاصير مدارية ضربت فيجي خلال السنوات الأخيرة؛ ما تسبب في حدوث فيضانات مدمرة أدت لنزوح الآلاف عن منازلهم وتعثر اقتصاد الدولة.