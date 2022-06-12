وزير الدفاع الصينى: تنمية الصين تمثل مساهمة كبيرة فى السلام

وأضاف وزير الدفاع خلال كلمته حول رؤية الصين للنظام الإقليمي في حوار شانجري-لا الـ19 في سنغافورة اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الصينية - أن تنمية الصين لا تشكل تهديدا للآخرين، بل على العكس من ذلك، فهي تمثل مساهمة كبيرة في السلام والتنمية على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن التنمية الصينية لا يمكن وقفها ، حيث أن الصين قوية للغاية في التزامها بمواصلة التنمية السلمية .



وأكد وزير الدفاع الصيني أن بلاده تنتهج بثبات سياسة دفاعية ذات طبيعة دفاعية، مضيفا أن الجيش الصيني هو دائما قوة من أجل السلام وسيظل حازما في حماية سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية، مشيرا إلى أن إعادة التوحيد السلمي أعظم أمنية للشعب الصيني.



كما أوضح أن تايوان جزء من الصين، ومسألة تايوان شأن داخلي للصين، مضيفا أن "الصين ستحقق بالتأكيد إعادة توحيدها، مبينا أنه أنه لا ينبغي لأحد أن يقلل من عزم وقدرات القوات المسلحة الصينية على الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها.



وفي إشارة إلى أن منطقة آسيا - الباسيفيك هي القوة الاقتصادية الواعدة والأكثر حيوية في العالم، حث وزير الدفاع الصيني الدول على السعي لتحقيق آفاق مشرقة لبناء مجتمع مصير مشترك لمنطقة آسيا-الباسيفيك يتمتع بسلام دائم ويوفر الأمن للجميع.