هيئة الأركان الأوكرانية: قوات روسيا كثفت نيران مدفعيتها تجاه ليسيتشانسك وخاركييف

أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية كثفت نيران مدفعيتها تجاه "ليسيتشانسك" ، مضيفة أن القوات الأوكرانية لا تزال تقاوم في سيفيرو دونيتسك قرب "بوباسكا" و "ماتيو لكن" حيث انسحب الروس .
وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية ، حسبما أفادت قناة " الحرة" الأمريكية ، إن روسيا مازالت تتمتع بإمكانيات كافية لشن حرب طويلة الأمد ،أن القوات الروسية مازالت تقصف ضواحي خاركييف ثاني أكبر مدن أوكرانيا شمال شرقي البلاد ، وتعرضت المنطقة المحيطة بمدينة تشوركييف بمنطقة ترنوبل غربي أوكرانيا للقصف .
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