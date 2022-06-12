هيئة الأركان الأوكرانية: قوات روسيا كثفت نيران مدفعيتها تجاه ليسيتشانسك وخاركييف

أ.ش.أ

أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية كثفت نيران مدفعيتها تجاه "ليسيتشانسك" ، مضيفة أن القوات الأوكرانية لا تزال تقاوم في سيفيرو دونيتسك قرب "بوباسكا" و "ماتيو لكن" حيث انسحب الروس .