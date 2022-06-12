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هيئة الأركان الأوكرانية: قوات روسيا كثفت نيران مدفعيتها تجاه ليسيتشانسك وخاركييف

الأحد، 12 يونيو 2022 07:59 ص
هيئة الأركان الأوكرانية: قوات روسيا كثفت نيران مدفعيتها تجاه ليسيتشانسك وخاركييف الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية كثفت نيران مدفعيتها تجاه "ليسيتشانسك" ، مضيفة أن القوات الأوكرانية لا تزال تقاوم في سيفيرو دونيتسك قرب "بوباسكا" و "ماتيو لكن" حيث انسحب الروس .

 

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية ، حسبما أفادت قناة " الحرة" الأمريكية ، إن روسيا مازالت تتمتع بإمكانيات كافية لشن حرب طويلة الأمد ،أن القوات الروسية مازالت تقصف ضواحي خاركييف ثاني أكبر مدن أوكرانيا شمال شرقي البلاد ، وتعرضت المنطقة المحيطة بمدينة تشوركييف بمنطقة ترنوبل غربي أوكرانيا للقصف .

 


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