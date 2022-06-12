نائب محافظ القليوبية يتابع سير العمل بمشروعات حياة كريمة بشبين القناطر.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، يرافقه خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، وناصر عبد اللطيف نائب رئيس المركز والمدينة، وهند جلال المنسق الميداني لمؤسسة "حياة كريمة"، سير العمل بالمشروعات الجارية ضمن المبادرة بنطاق المركز، وذلك بتكليف من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتفقد نائب المحافظ، الأعمال الإنشائية الجارية بالمركز الطبي بعرب جهينة وأعمال رفع كفاءة مركز طب الأسرة بعرب جهينة لدفع الأعمال والتأكيد على تكثيف العمالة للانتهاء من الأعمال وفقا للجداول الزمنية المحددة.

كما تابع نائب المحافظ، الأعمال الجارية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنشأة الكرام والمزمع الانتهاء من كافة الأعمال المدنية بها نهاية شهر أغسطس المقبل، كما تفقد الأعمال الإنشائية الجارية بكوبري البحر بمنشأة الكرام والوحدة الصحية بالشوبك وكفر الشوبك والمبنى الإداري لمركز شباب كفر الشوبك،

وخلال الجولة تفقد نائب المحافظ الأعمال النهائية للمجمع الخدمي والمجمع الزراعي والبيطري بالمريج، والأعمال الإنشائية الجارية بمحطة رفع المريح.

واختتم نائب المحافظ، الجولة بتفقد الأعمال الجارية بموقع المستشفى المركزي الجديد لمتابعة انتظام سير العمل بالمشروع والتأكيد على ضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية المحددة ووجه بالتنسيق الكامل مع مجلس المدينة وشركات المرافق لتذليل كافة العقبات أمام العمل بالمشروع.



العمل بالمشروعات الجارية ضمن مبادرة حياة كريمة بالقليوبية (1)



العمل بالمشروعات الجارية ضمن مبادرة حياة كريمة بالقليوبية (2)



العمل بالمشروعات الجارية ضمن مبادرة حياة كريمة بالقليوبية (3)



العمل بالمشروعات الجارية ضمن مبادرة حياة كريمة بالقليوبية (4)



العمل بالمشروعات الجارية ضمن مبادرة حياة كريمة بالقليوبية (5)



العمل بالمشروعات الجارية ضمن مبادرة حياة كريمة بالقليوبية (6)



العمل بالمشروعات الجارية ضمن مبادرة حياة كريمة بالقليوبية (7)



العمل بالمشروعات الجارية ضمن مبادرة حياة كريمة بالقليوبية (8)