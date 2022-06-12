سوهاج محمود مقبول

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، فى حفل ختام أنشطة الخطة الاستراتيجية المنعقد بمدينة الأقصر، لمناقشة نتائج الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الشركة بالتعاون مع برنامج الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتى حضرها المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعمرو الماحي، رئيس قطاع تطوير الأداء المؤسسي، بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه تم خلال الحفل استعراض أهم مخرجات وأهداف الخطة الاستراتيجية والتى تستمر حتى 2026.

وأكد رئيس مياه سوهاج أن الخطة الاستراتيجية تم إعدادها لتتناسب مع المتطلبات الحالية للمواطنين لتحقيق رضاهم حول الخدمات المقدمة هذا بالإضافة الى استعراض اهم التحديات التى تواجه تنفيذ الخطة وتحديث الاهداف بما يتلاءم مع أهم التطورات الجارية وبحث كيفيه تنمية الموارد المالية لتحقيق التوازن المالى.

ومن الجدير بالذكر أنه حضر الحفل ممثلى عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى القطاعات الفنية والمالية والتجارية والتخطيط بشركات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج وقنا واسيوط.



مياه الشرب بسوهاج تشارك فى حفل ختام أنشطة الخطة الاستراتيجية بالأقصر (2)



مياه الشرب بسوهاج تشارك فى حفل ختام أنشطة الخطة الاستراتيجية بالأقصر (3)



مياه الشرب بسوهاج تشارك فى حفل ختام أنشطة الخطة الاستراتيجية بالأقصر (4)



مياه الشرب بسوهاج تشارك فى حفل ختام أنشطة الخطة الاستراتيجية بالأقصر (5)