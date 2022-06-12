معرض "صنع فى بورسعيد" لبيع السلع بأسعار تنافسية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى

بورسعيد محمد فرج

تابعت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت وكيل وزارة التموين وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية، معرض "صنع فى بورسعيد" الذى يقام تحت رعاية اللواء عادل الغضبان والتابع لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمقام على مساحة 1500 متر بأرض الجراج لشارع طرح البحر بحى الشرق.

ويضم المعرض منتجات 58 مصنعا جنوب بورسعيد منها "الزيوت والأرز - والأسماك المملحة - والبُن وغيرها من المواد الغذائية وكذا صناعات حرفية - مفروشات، ملابس حريمى، ملابس أطفال، منسوجات، مشغولات يدوية، شنط، أركت، أعمال خشبية، إكسسوارات، مستحضرات تجميل، كروشية، أدوات نظافة"، وغيرها من المنتجات المتنوعة عالية الجودة بأسعار تنافسية صنع جميعها ببورسعيد.

وعلى جانب الأخر وفى إطار استعدادات مديرية تموين بورسعيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف دورها الرقابى بتعليمات مستمرة من ناصر ثابت وكيل وزارة التموين قبل عيد الاضحى المبارك برئاسة المهندس خالد فهمى مدير الرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة على كافة المحال التجارية والجزارة والمخابز للوقوف على مدى صلاحية السلع المقدمة للسادة المواطنين .

وتنفيذاً لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تم توفير عدد من المنافذ لبيع اللحوم من خلال مشروع تربية الماشية بإنحاء متفرقة وتتمثل

منفذ بجوار قصر الثقافة بحى العرب

منفذ بشارع النصر أمام البازار الجديد بحى العرب .

منفذ داخل سوق البازار الجديد

منفذ بسوق التوحيد

منفذ أمام الحاسب الألى منفذ العبور للحوم ببورفؤاد . وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .



اللحوم



المنفذ