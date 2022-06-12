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مصرع عامل غرقا فى مياه ترعة الابراهيمية ببنى سويف

الأحد، 12 يونيو 2022 07:21 م
مصرع عامل غرقا فى مياه ترعة الابراهيمية ببنى سويف جثه - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقى عامل مصرعه غرقًا بمياه ترعة الإبراهيمية، بقرية ابو صير الملق التابعة لمركز الواسطى، شمال محافظة بنى سويف، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مستشفى الواسطى المركزي.

 

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بغرق عامل بمياه ترعة الإبراهيمية، بقرية ابو صير الملق التابعة لدائرة مركز شرطة الواسطى، شمال المحافظة.

 

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف "باسم إ. أ. س" 42 عامًا، مقيم قرية ابو صير الملق التابعة لمركز الواسطى، جثة هامدة إلى مستشفى الواسطى المركزى، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة بناء على تقرير مفتش الصحة المختص.

 


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