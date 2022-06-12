مصرع سيدة تعدى عليها زوجها بالساطور حاولت منعه من المشاركة فى مشاجرة بطهطا

سوهاج محمود مقبول

لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها الذى قام بالتعدى عليها بالساطور أثناء محاولتها منعه من الخروج للمشاركة في مشاجرة مع أخرين، والتى قام فيها بالتعدى على مزارع بذات الساطور مما نتج عنه بتهتك بالوجه وجروح قطعية بفروة الرأس والذراع الأيمن وأثناء المشاجرة قام شقيق المصاب بإطلاق النار عليه من سلاح غير مرخص فأحدث إصابته لمنعه من اكتمال التعدى.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة طهطا بسبب خلافات الجيرة والتى نتج عنها مقتل ربة منزل وإصابة 2، أحدهما بطلق نارى أعلى الفخذ والثانى بجرح متهتك بالوجه وجروح قطعية بفروة الرأس وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى لتلقى العلاج إثر المشاجرة .

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز وتمت السيطرة عليها وضبط المتهمين والفصل بين الطرفين وتعين الخدمات الامنية اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد موسى القاضى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بوجود مشاجرة وإطلاق عيار ناري ومصابين دائرة مركز طهطا تبين أنها بين كل من " طرف أول " أحمد ا ا م 41 سنة عامل مصاباً " طلق ناري أعلي الفخذ الأيمن " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعى.

وبين " طرف ثان " أحمد م ع ع 62 سنة مزارع مصاباً " تهتك بالوجه وجروح قطعية بفروة الرأس والذراع الأيمن " - وتم نقله لمستشفي خاص بسوهاج وشقيقه محمد م ع ع 52 سنة موظف الطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثانى من الطرف الثاني السلاح الناري المستخدم في الواقعة عبارة عن طبنجة ماركة حلوان بالخزينة الخاصة بها بداخلها "5" طلقات وأفاد والد المتوفاه المدعو عابد ا م ب 58 سنة مدرس ويقيم بذات الناحية اتهم زوجها المذكور بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها.

وبمواجهة زوج المتوفاة أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف بأنه قام بالتخلص من الأداة المستخدمة "ساطور" بأحد المصارف تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.