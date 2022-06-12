اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مستشار الرئيس الأوكرانى: لا خيار أمام قوات بلادنا سوى تحرير كافة المدن

الأحد، 12 يونيو 2022 02:03 ص
مستشار الرئيس الأوكرانى: لا خيار أمام قوات بلادنا سوى تحرير كافة المدن الوضع فى أوكرانيا
أ ش أ

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قال مستشار الرئيس الأوكرانى ميخائيل بودولاك، أنه لا خيار أمام قوات بلاده سوى تحرير كافة المدن الأوكرانية، مشيرا إلى أن القوات الروسية فوجئت بقدرات القوات الأوكرانية ولم تكن لديها معلومات كافية عن الجيش الأوكراني.

 

وكشف بودولاك، فى مقابلة خاصة مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية، عن صعوبة القتال فى دونباس، قائلا إن:" الخسائر كبيرة، حيث نخسر يوميا نحو 150 جنديا أوكرانيا فى معارك الشرق؛ كما أن الحرب هناك حرب مدفعية ثقيلة".

 

وحول المفاوضات مع موسكو، قال بودولاك،: "السبب الرئيسى لتوقفها يعود لرغبة روسيا فى انتزاع أجزاء كبيرة من الأراضى الأوكرانية"..على حد قوله.

 

وشدد مستشار الرئيس الأوكرانى على أنه لم يكن من الممكن إيقاف الحرب عن طريق التفاوض.

 

وفيما يتعلق بإمكانية عودة الطرفين إلى طاولة التفاوض، قال ميخائيل بودولاك، "هذا الأمر يتطلب أن يوقفوا إطلاق النار فورا ويعودوا إلى حدود ما قبل الرابع والعشرين من فبراير".

 

ورأى أنه لن ينجح التفاوض مع أى وفد روسى لأن مفاتيح الأمور والقرارات فى يد رجل واحد ألا وهو الرئيس فلاديمير بوتين؛ لذلك على الأخير أن يجلس مع نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي.

 

واعتبر أنه لا يوجد حاليا سبيل لإيقاف هذه الحرب إلا بالوسائل العسكرية، معربا عن خيبة أمل كييف بسبب البطء فى تسليم أسلحة الدول الغربية للقوات المسلحة الأوكرانية.


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