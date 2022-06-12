محافظ بنى سويف: "مشروعك" وفرت 14 ألف و378 مشروعا

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأن إجمالي المشروعات التي تم تمويلها "عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك "قد وصل إلى 14 ألف و378مشروعاً صغيراً، بقيمة تجاوزت المليار و900 مليون جنيهاَ، وفرت أكثر من 22 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو عام 2015 وحتى مطلع يونية الجاري 2022

وقال الدكتور محمد هانى فى بيان له بلغت نسبة مشروعات القطاع التجاري 73% من إجمالي عدد المشروعات الممولة بواقع 10526 مشروعا وبنسبة 65%من إجمالي التمويل ، فيما بلغت نسبة مشروعات القطاع الصناعي 11% من إجمالي عدد المشروعات بواقع 1520مشروع وبنسبة 19.41% من إجمالي التمويل ، في حين وصلت نسبة مشروعات القطاع الخدمي إلى 10% من إجمالي عدد المشروعات الممولة بواقع 1425 مشروع وبنسبة 11.40% من إجمالي قيمة تمويل المشروعات ، بينما بلغت نسبة مشروعات القطاع الزراعي 6% من إجمالي عدد المشروعات بواقع 907مشروعا وبنسبة 4.41%من إجمالي التمويل

وأكد المحافظ على أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية المشاركة في المشروع وهي(مصر ،الأهلي القاهرة ،الزراعي المصري التعمير والإسكان، الأسكندرية)،بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين"غير الموظفين "وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك،مشيراً إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ،وتشجيع ثقافة العمل الحر ،والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري ،الذي أعدته نهى محمد مدير" مشروعك"على مستوى المحافظة، وأوضحت خلاله أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع(الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة،منوهة عن توجيهات المحافظ بأن تكون الأولوية في التمويل للمشروعات العاملة في القطاعات والأنشطة الإنتاجية والصناعية ،والتركيز على أهمية تلك المشروعات وعوائدها المتعددة في العديد من الجوانب من توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة وتلبية احتياجات السوق من هذه المنتجات ،وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لمساعدة المواطنين في عمل دراسات جدوى متكاملة لنوعية المشروعات الانتاجية والصناعية،فضلا عن أهمية التعاون في مجال التسويق والترويج لمنتجات تلك المشروعات

من جهتها أشارت هند أحمد مساعد مدير مشروعك ،إلى تكليفات المحافظ"د. محمد هاني غنيم"بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين والمستفيدين من خلال لجان بالمراكز تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع وكذا استقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات وحل المشكلات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع