محافظ الشرقية يُصدر كتابا دوريا بالإجراءات اللازمة لاستقبال وحسن سير امتحانات الثانوية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم 5 لسنه 2022 م بخصوص الإستعدادات اللازمة لإستقبال إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 / 2022 م.

والمُقرر إنطلاقها يوم الإثنين الموافق 20 / 6 /2022 م وتستمر حتى يوم السبت الموافق 23 / 7 /2022 م بالتشديد على مدير مديريه التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية وكافه الجهات المعنية بنطاق المحافظة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير أعمال الإمتحانات بتنفيذ التعليمات التالية.

التأكيد على جاهزية المدارس وسلامة وكفاءة وصلات الإنترنت للمدارس التي تجرى بها أعمال الإمتحانات.

التأكد من سلامة كافة المرافق بجميع المدارس التعليمية (مياه شرب – كهرباء – وصلات الصرف الصحي) .

تعيين الحراسة اللازمة من أفراد الشرطة لتأمين سير الامتحانات بالمحافظة ومتابعة استقرار الحالة الأمنية ومواجهة كل ما يؤثر على الأمن أثناء عقد الإمتحانات والتعامل مع كل ما يشتبه فيه حال تواجده بدون صفة رسمية وغير مكلف بالإشتراك في أعمال الإمتحانات والتنسيق مع القوات المسلحة لدعم أفراد الشرطة في حالة حدوث أي طارئ من شأنه التأثير على أعمال الإمتحانات.

توفير كافة أوجه الدعم لأفراد الحراسات المسئولة عن عملية تأمين لجان الإمتحانات بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

توفير سيارة حماية مدنية وسيارة إسعاف بجوار المدارس التي تجرى بها الإمتحانات تحسباً لأي أحداث طارئة.

إزالة كافة الإشغالات والأكشاك والمقاهي المجاورة للمدارس وقطع المرافق عنها نهائياً بالتنسيق مع الجهات المختصة ومنع الباعة الجائلين.

القيام بأعمال النظافة العامة بصورة يومية أمام المدارس لإظهارها بالمظهر الحضاري اللائق أثناء سير أعمال الإمتحانات.