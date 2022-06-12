مباحث التموين تضبط 1439 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب إيهاب المهندس

تواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها، وتتمكن من ضبط 1439 قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية ، وبيع بأزيد من السعر والإستيلاء على السلع المدعومة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1439) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات ( 4 طن "أرز أبيض" ) ، (395) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (28,926 طن "لبن بودرة – سكر حر – زيت طعام – لحوم – لاصق سيراميك – بويات " – 2680 عبوة مستحضرات تجميل – 20000 قطعة "مستلزمات طبية" 8034 قطعة غيار سيارات - 276عبوة سجائر) .. وكذا (609) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (11قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 182 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 143 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات –99 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق -قضية بيع بأزيد – 23 قضية توقف عن الإنتاج – 150 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (4,350 طن دقيق بلدى مدعم – 261 بطاقة تموينية) وكذا (8) قضايا إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (950 كيلو جرام "أسمدة مدعمة" – 910 إسطوانة بوتاجاز).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (35,976 طن – 261 بطاقة تموينية – 276 عبوة سجائر – 2680 عبوة "مستحضرات تجميل " – 20000 قطعة مستلزمات طبية – 8034 قطعة غيار سيارات - 910 إسطوانة بوتاجاز) .. كان أبرزها الآتى:

ونجحت الحملات في ضبط (18,95 طن "لبن بودرة – سكر حر - زيت طعام") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لمصنع سلع غذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الحملات في ضبط (4 طن "أرز أبيض") بدون مستندات تم تخزينها وحجبها عن التداول مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية ، كما تم ضبط (1,65 طن مقطعات دواجن) لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لبيع الدواجن) بمحافظة الجيزة.

وضبطت مباحث التموين ، (مالك مخبز سياحى بمحافظة الجيزة) لتجميعه كمية قدرها (1,2 طن "دقيق بلدى مدعم") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله لإستخدامه فى إنتاج الخبز السياحى مستوليا على الدعم بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة ، كما تم ضبط (2,75 طن "أسماك مجمدة ") بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الأسماك) بمحافظة القليوبية.

كما نجحت الحملات في ضبط (10350 قرص أدوي خاصة بعلاج أمراض "الضغط – السكر – الأعصاب - عظام) بدون مستندات مجهولة المصدر ومهربة جمركياً ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن صيدلية) بمحافظة الجيزة كما تم ضبط (15 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية) بمحافظة المنوفية.

ونجحت الحملات في ضبط (5 طن "أعلاف حيوانية ") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا بمضبوطات بلغت (15,165 طن أقماح محلية) أبرزها الآتى ، ضبط (10 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب) بمحافظة دمياط.

وتمكن رجال المباحث في ضبط (3,31 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية ، كما تم ضبط (1 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج.

وتم ضبط (12) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ (82,600) طن أقماح محلية وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (9) قضايا بمضبوطات بلغت (304 قطعة "62 قطعة صوتية – 116قطعة ضوئية – 126ملصق")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.