لصوص سيارات النقل بالقطامية: كنا نساوم أصحابها على مبالغ مالية لإعادتها

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة في جنوب القاهرة، أن المتهمين بسرقة سيارة نقل أسفل عقار بمنطقة القطامية، اعترفا بسرقة سيارات النقل من المواطنين بأسلوب توصيل الأسلاك، بعد ذلك يتواصلون مع مالكها ويتم مساومته، والتحصل منه على مبلغ مالى لإعادتها له، وأضافا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وحيازتهما السلاح النارى المضبوط بقصد حماية نشاطهما الإجرامى.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما، للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم سرقة السيارات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة السيارة ملكه "نقل" حال توقفها أسفل العقار سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما (سيارة "مبلغ بسرقتها") وبحوزتهما (فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين).