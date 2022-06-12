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كييف: الجيش الأوكرانى يستخدم كل الأسلحة بفعالية ضد القوات الروسية

الأحد، 12 يونيو 2022 09:53 م
كييف: الجيش الأوكرانى يستخدم كل الأسلحة بفعالية ضد القوات الروسية الجيش الاوكرانى
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن الجيش الأوكرانى يستخدم كل الأسلحة بفعالية ضد القوات الروسية ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن روسيا تزيف الحقائق حول استهداف أهداف عسكرية أوكرانية، متابعة: سنستلم منظومة هايماركس بعيدة المدى من الولايات المتحدة.

وأضافت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنه يجب تسريع عملية الإمداد بالأسلحة لمواجهة القوات الروسية، موضحة أن العدوان الروسي يشكل خطرا على أوروبا والعالم.

وتابعت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن خطط روسيا في أوكرانيا تفشل يوما تلو الأخر، مستطردة: قواتنا ما زالت تسيطر على مدينة سيفيرودونيتسك.

 


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