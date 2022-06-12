غدًا.. قطع المياه عن مدينة شبين الكوم فى المنوفية وضواحيها لغسيل الشبكات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن قطع المياه غداً الإثنين الموافق 2022/6/13 عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 عصراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وتهيب الشركة بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

وتفقد أمس الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عدد من المحطات التابعة لمركز ومدينة اشمون للاطمئنان على سير العمل وانتظام عمليات التشغيل بالمحطات بحضور المهندس أحمد الشيخ رئيس فرع أشمون.

وأصدر تعليماته بضرورة دق عدد ٢ بئر ارتوازى بمحطتى شما المرشحة ورملة الانجب المرشحة للتغلب على مشكلة ضعف المياه بهذه القرى نتيجة قيام مديرية الرى بتطهير ترعة النعناعية لحل مشكلة ارتفاع العكارة.

شملت الجولة المرور على قرية ساقية المنقدى التابعة لمركز أشمون؛ لحل مشكلة ضعف المياه بها بناء على شكوى عدد من المواطنين ؛ وكذلك المرور على محطات شما المرشحة ورملة الانجب وأشمون المرشحة ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بجميع الأفرع والمحطات على مستوى المحافظة.

وشدد نجيب على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة واستعداد المحطات بالكامل لمواجهة الاستهلاك الزائد خلال فصل الصيف وعيد الأضحى المبارك، وإجراء الصيانة الدورية للمحطات وكفاءة عملية التشغيل والاهتمام بالمظهر العام للمحطات.

يأتى ذلك فى إطار تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لرؤساء الشركات التابعة بتنفيذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الصيف وعيد الاضحى المبارك وحرصا على الوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.