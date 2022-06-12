عروس بنى سويف توفيت فى لبنان أثناء قضاء شهر العسل

توفيت عروس من محافظة بنى سويف، داخل دولة لبنان متأثرة بإصابتها فى حادث تصادم هى وزوجها أثناء قضاء شهر العسل بعد أسبوع من زواجهما.

وتشهد قرية شريف باشا التابعة لمركز بنى سويف حالة من الحزن الشديد بعد وفاة تقى يسن بعد زواجها بأسبوع فى حادث تصادم وقع داخل دولة لبنان أثناء قضاء شهر العسل.

وتزوجت تقى يسين قبل 15 يوما، ثم سافرت مع زوجها لقضاء شهر العسل بدولة لبنان، حيث تعرضت لحادث سيارة مع زوجها الجمعة قبل الماضية دخلت على إثرها المستشفى قبل أن تتوفر أمس الجمعة داخل إحدى مستشفيات دولة لبنان.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعى، برقيات عزاء وحزن على وفاة عروس الجنة بعد أسبوع من زواجها، ونعى يسى محمد عبدالله والد عروس الجنة نجلته على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك قائلا: " إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".. والحمد لله رب العالمين استودعتك عند الله يابنتي".