ضبط كميات من الجبن المطبوخ غير صالحة للاستخدام في حي المناخ ببورسعيد

وأكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، إنه إستمراراً لجهود الرقابة التجارية فى ملاحقة المخالفين والخارجين عن القانون وبتعليمات مستمرة بتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق لما له من أهمية قصوى لحماية أرواح المواطنين وكذا المحال التجارية والسوبر ماركت حفاظا على صحة المواطنين من الفاسدين، وذلك تحت اشراف محمد عوض عبد الله وكيل المديرية الذى وجه محمد إبراهيم بتشكيل حملة بقيادة صابر الليلى رئيساً للحملة وداليا العطوى وأشرف المليجى كبار مفتشى الرقابة التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط إحدى المحال التجارية بدائرة حى المناخ لحيازته وعرض وبيع كمية تقدر ب (225 عبوة) جبن مطبوخ نباتى الدهن مدون عليه تاريخ إنتاج مطبوع بحبر سهل الإزاله يمكن إزالته بسهوله باليد مخالفة للقانون 281 لسنة 1994 و 107 لسنة 1994.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.