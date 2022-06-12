اليوم السابع
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ضبط كميات من الجبن المطبوخ غير صالحة للاستخدام في حي المناخ ببورسعيد

الأحد، 12 يونيو 2022 01:01 م
ضبط كميات من الجبن المطبوخ غير صالحة للاستخدام في حي المناخ ببورسعيد جانب من الحملة
بورسعيد - محمد عزام

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تمكنت الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط أحد المحال التجارية بداخله كميات كبيرة من علب الجبن المطبوخ مدون عليه تاريخ الإنتاج بحبر سهل الإزالة بالمخالفة للقانون، وذلك بنطاق دائرة المناخ.
 
 
وأكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، إنه إستمراراً لجهود الرقابة التجارية  فى ملاحقة المخالفين والخارجين عن القانون وبتعليمات مستمرة بتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق لما له من أهمية قصوى لحماية أرواح المواطنين وكذا المحال التجارية والسوبر ماركت حفاظا على صحة المواطنين من الفاسدين، وذلك تحت اشراف محمد عوض عبد الله وكيل المديرية الذى وجه محمد إبراهيم بتشكيل حملة بقيادة صابر الليلى رئيساً للحملة وداليا العطوى وأشرف المليجى كبار مفتشى الرقابة التجارية. 
 
 
وأسفرت الحملة عن ضبط إحدى المحال التجارية بدائرة حى المناخ لحيازته وعرض وبيع كمية تقدر ب (225 عبوة) جبن مطبوخ  نباتى الدهن مدون عليه تاريخ إنتاج مطبوع بحبر سهل الإزاله يمكن إزالته بسهوله باليد مخالفة للقانون 281 لسنة 1994 و 107 لسنة 1994. 
 
 
 
تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
احدي العبوات المضبوطة
احدي العبوات المضبوطة

 


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