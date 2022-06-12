ضبط أيس كريم مجهول المصدر فى سوهاج يضر بصحة الأطفال.. صور

سوهاج محمود مقبول

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، من خلال حملة تموينية مكبرة تم تنفيذها على المحال التجارية، بالاشتراك مع مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، من ضبط كمية من الأيس كريم مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي، ويسبب أضرارا صحية للأطفال وذلك داخل أحد المحلات.

جاءت الحملة بإشراف العميد رأفت رشوان مدير مباحث التموين، بالاشتراك مع إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين، وقسم حماية المستهلك بإدارة تموين سوهاج، وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والمهندس محمد إبراهيم، وكيل الوزارة، واستجابة لشكاوى مقدمة من بعض الأهالي المتضررين من شراء أطفالهم لأنواع الآيس كريم مجهول المصدر، والذي يقوم البائع بتصنيعها بنفسه وغير مدون عليها أي بيانات، وتسبب ذلك في حدوث قيء وإسهال للأطفال.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة من المثلجات، وتم إخطار مديرية الصحة، لإعداد التقرير اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

يذكر أن مديرية التموين بسوهاج، تمكنت من ضبط‏ 96 مخالفة تموينية في مجال الرقابة على المخابز، والمطاحن، والأسواق، حيث تم ضبط 86 مخالفة تموينية للمخابز والمطاحن، تنوعت ما بين نقص وزن، ومواصفات، وتجميع، وتوقف، وتصرف، وعدم انتظام سجلات، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم إعطاء بون صرف، ومواصفات، وعدم نظافة، وغلق المخبز، وعدم حمل شهادة صحية، وامتناع عن البيع، وتجميع دقيق.

وتم ضبط 10 مخالفات بالمرور على الأسواق، تنوعت ما بين لحوم فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، ومحلات بدون ترخيص، ومواد بترولية، وسلع مجهولة المصدر، وانتهاء صلاحية وغش تجاري، وعدم إعلان عن الأسعار، وبيع بأعلى من السعر المحدد، وتجار تموين، بالإضافة إلى مخالفات في مجال المواد البترولية.