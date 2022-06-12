اليوم السابع
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الأحد، 12 يونيو 2022 04:37 م
أكرم القصاص
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شانزليزيه ميامى.. كل احتياجات المصيف هتلاقيها فى خالد بن الوليد.. لايف

الأحد، 12 يونيو 2022 04:06 م
شانزليزيه ميامى.. كل احتياجات المصيف هتلاقيها فى خالد بن الوليد.. لايف محلات شارع خالد بن الوليد
الاسكندرية جاكلين منير

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قدم تلفزيون اليوم السابع فيديو لايف من شارع خالد بن الوليد، أشهر شارع تجارى بالإسكندرية، وأحد الأسواق المتخصصة فى مختلف أنواع الملابس والأحذية ومستلزمات المصيف .

وأجرى "اليوم السابع" جولة داخل سوق خالد بن الوليد حيث الملابس وجاءت أسعار التشيرتات تبدأ من 50 جنيها وفستان حريمى تتراوح من 110 وحتى 135 جنيها .

و أخذية البحر تتراوح من 30 وحتى 100 جنيه، وأغطية الرأس تتراوح من 40 وحتى 60 جنيها .

أما النظارات الشمسية فجاءت بمختلف الموديلات الحديثة بأسعار تبدأ من 35 جنيها .

فيما انتشر بيع ملابس البحر ، خاصة الشرعى منها و اسعارها تبدأ من 180 جنيه .

بالاضافة الى مختلف انواع الاكسسورات الحريمى ،بأسعار تنافسية مقارنة بالمحلات الأخرى .

كما ينتشر بالشارع وسائل نقل الركاب ،" الميكروباص" من ميامى مباشرة الى القاهرة و موقف الهرم .

كما يعتبر شارع خالد بن الوليد مقصد معظم المصطافين لاستئجار وحدات مصيفية نظرا لقربة من شاطئ ميامى العام .

و يوجد بالشارع ادوات البحر و العوامات التى يبدأ سعرها من 20 جنيها و حتى 100 جنيه .

و يعتبر شارع خالد بن الوليد أشهر الشوارع التجارية بالاسكندرية الذى يعمل صيفا شتاءا و يتوافر به مختلف انواع الملابس و الاحذية و الاكسسورات الحريمى.

شارع خالد بن الوليد بالاسكندرية (5)
 

 

شارع خالد بن الوليد بالاسكندرية (6)
 

 

شارع خالد بن الوليد بالاسكندرية (7)
 

 

شارع خالد بن الوليد بالاسكندرية (1)
 

 

شارع خالد بن الوليد بالاسكندرية (2)
 

 

شارع خالد بن الوليد بالاسكندرية (3) 
شارع خالد بن الوليد بالاسكندرية (4)
 

 

 


الاسكندرية

خالد بن الوليد

مستلزمات المصيف

ملابس البحر



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