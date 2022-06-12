شانزليزيه ميامى.. كل احتياجات المصيف هتلاقيها فى خالد بن الوليد.. لايف

الاسكندرية جاكلين منير

قدم تلفزيون اليوم السابع فيديو لايف من شارع خالد بن الوليد، أشهر شارع تجارى بالإسكندرية، وأحد الأسواق المتخصصة فى مختلف أنواع الملابس والأحذية ومستلزمات المصيف .

وأجرى "اليوم السابع" جولة داخل سوق خالد بن الوليد حيث الملابس وجاءت أسعار التشيرتات تبدأ من 50 جنيها وفستان حريمى تتراوح من 110 وحتى 135 جنيها .

و أخذية البحر تتراوح من 30 وحتى 100 جنيه، وأغطية الرأس تتراوح من 40 وحتى 60 جنيها .

أما النظارات الشمسية فجاءت بمختلف الموديلات الحديثة بأسعار تبدأ من 35 جنيها .

فيما انتشر بيع ملابس البحر ، خاصة الشرعى منها و اسعارها تبدأ من 180 جنيه .

بالاضافة الى مختلف انواع الاكسسورات الحريمى ،بأسعار تنافسية مقارنة بالمحلات الأخرى .

كما ينتشر بالشارع وسائل نقل الركاب ،" الميكروباص" من ميامى مباشرة الى القاهرة و موقف الهرم .

كما يعتبر شارع خالد بن الوليد مقصد معظم المصطافين لاستئجار وحدات مصيفية نظرا لقربة من شاطئ ميامى العام .

و يوجد بالشارع ادوات البحر و العوامات التى يبدأ سعرها من 20 جنيها و حتى 100 جنيه .

و يعتبر شارع خالد بن الوليد أشهر الشوارع التجارية بالاسكندرية الذى يعمل صيفا شتاءا و يتوافر به مختلف انواع الملابس و الاحذية و الاكسسورات الحريمى.























