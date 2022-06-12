س وج.. حول أخر مستجدات تطوير مصانع الغزل والنسيج والملابس؟

كتب عبد الحليم سالم

تتابع وزارة قطاع الأعمال العام مستجدات تطوير قطاع الغزل والنسيج والملابس، لا سيما على مستوى الانشاءات والماكينات الواردة من الخارج تحديدا في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التي تضم أكبر مصنع غزل في العالم.

ما أخر مستجدات تطوير أكبر مصنع غزل في العالم ؟

مصنع "غزل 1" يعد الأكبر في العالم من حيث عدد المرادن تحت سقف واحد (حوالي 183 ألف مردن) على مساحة 64 الف متر بطاقة إنتاجية 30 طن غزل يوميا، حيث بلغ معدل الإنجاز في الأعمال الإنشائية 80% ومن المقرر الانتهاء منها قبل نهاية 2022.

وما موقف بقية مشروعات الغزل والنسيج ؟

جار إنشاء مجمع مصانع التحضيرات والنسيج والصباغة والتجهيز على مساحة 102 ألف متر بطاقة إنتاجية مستهدفة 40 مليون متر أقمشة و13 ألف طن وبريات.

وهل هناك مصانع جديدة في الشركة غير مصنع غزل 1؟

هناك إنشاءات في مصنع غزل (4) ومساحته 24.6 ألف متر بطاقة 13.5 طن يوميا، ومصنع غزل (6) على مساحة 18 الف متر وبطاقة 16 طن غزل يوميا، إلى جانب مصنع غزل (2) الذي تم رفع كفاءة معداته بطاقة 20 طن يومي، وتفقده وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق مؤخرا.

ما هي البرندات التي سيتم الترويج لها مستقبلا ؟

مجمع الملابس الجاهزة يضم عمليات التفصيل والتعبئة، وسينتج العديد من منتجات الشركة من المنسوجات والملابس المنزلية تحت العلامة التجارية الجديدة "nit" ، بجانب العلامة " المحلة" .

وماذا عن تطوير نادي غزل المحلة وطرحه في البورصة ؟

يشهد النادى تطويرا كبيرا لنادي العاملين بمساحة 14 فدانا، و سيتم إنشاء نادي اجتماعي رياضي خاص بعضويات جديدة لأهالي المحلة الكبرى بمساحة 20 فدانا ، حيث تم فصل نشاط كرة القدم في شركة مستقلة باسم غزل المحلة لكرة القدم، تساهم فيها شركة مصر للغزل والنسيج بحصة عينية حوالي 65 مليون جنيه، وتم إجراء طرح خاص بقيمة 37 مليون جنيه لمستثمرين ومؤسسات مصرية وخليجية، بالإضافة إلى الاكتتاب العام كأول شركة لكرة القدم تطرح في البورصة المصرية الذي بدأ اليوم الأحد 12 يونيو وحتى الأول من يوليو 2022 بقيمة 98 مليون جنيه بما يرفع رأس مال الشركة الي 200 مليون جنيه.