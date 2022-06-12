سارقو ماسورة مياه في عين شمس: اتكسرت واحنا بنسرقها..والنيابة تحيلهم للمحاكمة

قررت نيابة عين شمس إحالة 3 عاطلين للمحاكمة الجنائية، بتهمة سرقة مواسير المياه، وذلك بعد أن نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين، لقيامهما بكسر ماسورة مياه خلال محاولتهما سرقة المحبس الخاص بها بمنطقة عين شمس القاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من عدد من الأهالى بكسر ماسورة مياه فرعية بدائرة القسم .

اعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة، وقالوا: "حاولنا نسرق الماسورة عشان نبيعها خردة لكن اتكسرت فى ايدينا"، بالفحص تبين حدوث الكسر المشار إليه، من خلال "إحداث تلفيات بالماسورة عمداً" باستخدام "مطرقة"، وتم إصلاحها بمعرفة الجهات المختصة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص، مستقلين دراجة نارية "تروسيكل") حال قيامهم بكسر ماسورة المياه أثناء الشروع فى سرقتها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين من المتهمين وبحوزة أحدهما الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "مطرقة"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهم، واستقلالهم (دراجة نارية "تروسيكل – قيادة المتهم الأخر ومستأجرة من أحد معارفه") وذلك حال محاولتهما سرقة المحبس الخاص بماسورة المياة بالإشتراك مع (المتهم الهارب) إلا أنهم فوجئوا بتدفق المياه فلاذوا بالفرار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.