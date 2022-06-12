اليوم السابع
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زعيم المعارضة الفنزويلية يتعرض للضرب والإهانة في مطعم.. فيديو

الأحد، 12 يونيو 2022 02:55 م
زعيم المعارضة الفنزويلية يتعرض للضرب والإهانة في مطعم.. فيديو خوان جوايدو
فاطمة شوقى

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طُرد زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو حرفياً من مطعم في سان كارلوس، عاصمة كوجيديس بفنزويلا، كما أنه تعرض للشتائم والدفع والإهانة، وتم تسجيل هذه اللحظات في مقاطع الفيديو التي انتشرت بسرعة كبيرة، في غضون دقائق، على الشبكات الاجتماعية.

وأشارت مجلة "سيمانا" الإسبانية إلى أن مؤيدى الرئيس نيكولاس مادورو ، توجهوا إلى مطعم مورينجا بهدف مهاجمة جوايدو بالضربات والصيحات حتى أنهم ألقوا عليه أشياء بما في ذلك كراسى المطعم.

وكان قبيل هذا الهجوم العنيف ، تحدث جوايدو مع سكان المنطقة حول مشاكلهم واحتياجاتهم .

كما لو أن هذا لم يكن كافيًا ، هناك مقطع فيديو معلق أيضًا يوضح كيف يتعرض فريق عمله للهجوم أيضًا أثناء تمكنهم من إخراجهم تمامًا من المكان.

أعربت فابيانا روساليس ، زوجة جوايدو ، عن رأيها بشأن ما حدث: "لن ينزعنا تهديد أو كمين أو عدوان من واجبنا ومسؤوليتنا: الوقوف إلى جانب شعبنا. أنت شجاع ، نحن فخورون بك يا خوان جوايدو ".

من جهة أخرى ، التقى رئيس الولايات المتحدة ، جو بايدن ، الأربعاء الماضي 8 يونيو ، بخوان جوايدو. عقد الاجتماع في إطار قمة الأمريكتين ، التي انعقدت الأسبوع الماضى في لوس أنجلوس (الولايات المتحدة الأمريكية).

كما أفاد البيت الأبيض في بيان ، تحدث بايدن مع خوان جوايدو عبر الهاتف. تناولت الدعوة قضايا مختلفة ، بما في ذلك إعادة العلاقات الثنائية بين بلديهما ومستقبل فنزويلا.

 

 


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