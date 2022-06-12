روسيا: تدمير مستودع للأسلحة فى منطقة ترنوبيل الأوكرانية بصواريخ كاليبر

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير مستودع للأسلحة الغربية في منطقة ترنوبيل الأوكرانية بصواريخ كاليبر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد ذكرت بالأمس أنه تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز ميج 29 وأخرى من طراز سوخوي 25 فوق أوكرانيا.

وفى وقت سابق رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيفظ، أعلن فى وقت سابق عن نشر الأوكرانيين أسلحة ثقيلة في مصنع معدات غاز في منطقة دروجكوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، واحتجازهم السكان في الطوابق السفلية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، إنه في دروجكوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، على أراضي مصنع معدات الغاز، قام مسلحو الكتائب القومية بتجهيز مواقع إطلاق النار ونشر أسلحة ثقيلة، ويحتجزون السكان المحليون في الأقبية بحجة ضمان سلامتهم.

وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، أن مسلحي الجيش الأوكراني يحتجزون قسرا مئات من سكان سيفيرودونيتسك في الهياكل تحت الأرضية لمصنع "أزوت"، كما قاموا بتفخيخ حاويات المواد الكيميائية في المصنع ويخططون لتفجيرها عند الانسحاب، موضحا أن القوميين الأوكرانيين قاموا بتفخيخ حاويات مواد سامة في مصنع الفحم في أفدييفكا، لاتهام روسيا باستخدام أسلحة كيميائية.