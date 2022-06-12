روسيا تحتفل بعيدها الوطنى بآلاف الفعاليات الجماهيرية الاحتفالية

وتشهد المدن الروسية حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، آلاف الفعاليات الجماهيرية الاحتفالية التي تتنوع بين موسيقية وفنية، فيما وجه رواد الفضاء الروس من المحطة الفضائية الدولية تهنئة للمواطنين الروس في هذه المناسبة.

ويعود تاريخ العيد الوطني "يوم روسيا" إلى 12 يونيو عام 1990، عندما أعلن الرئيس الأسبق بوريس يلتسين "إعلان سيادة روسيا الاتحادية"، وتقام في هذا اليوم - الذي يعد عطلة رسمية - الفعاليات الاحتفالية والحفلات الموسيقية في جميع أنحاء البلاد.