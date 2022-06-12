اليوم السابع
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الأحد، 12 يونيو 2022 12:23 م
أكرم القصاص
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روسيا تحتفل بعيدها الوطنى بآلاف الفعاليات الجماهيرية الاحتفالية

الأحد، 12 يونيو 2022 11:37 ص
روسيا تحتفل بعيدها الوطنى بآلاف الفعاليات الجماهيرية الاحتفالية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ.ش.أ

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تحتفل روسيا اليوم الأحد، بعيدها الوطني المعروف بـ "يوم روسيا" والذي يعد من أهم أعياد البلاد الرسمية.
 

وتشهد المدن الروسية حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، آلاف الفعاليات الجماهيرية الاحتفالية التي تتنوع بين موسيقية وفنية، فيما وجه رواد الفضاء الروس من المحطة الفضائية الدولية تهنئة للمواطنين الروس في هذه المناسبة.

 

ويعود تاريخ العيد الوطني "يوم روسيا" إلى 12 يونيو عام 1990، عندما أعلن الرئيس الأسبق بوريس يلتسين "إعلان سيادة روسيا الاتحادية"، وتقام في هذا اليوم - الذي يعد عطلة رسمية - الفعاليات الاحتفالية والحفلات الموسيقية في جميع أنحاء البلاد.

 


 

 


روسيا

العيد الوطنى لروسيا

رواد الفضاء

العيد الوطنى

المحطة الفضائية الدولية



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