رئيس مياه القناة: عمل مجسات لاستخراج جذور الأشجار من المواسير

السويس - فريق المحافظات

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن بدء أعمال تنفيذ الحملة المكبرة لعمل المجسات علي خطوط وشبكات مواسير مياه الشرب، بمحافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لاستخراج جذور الأشجار من مواسير والتي كانت تسببت في انسداد المواسير ومنع المياه من الوصول لبعض المناطق وخاصة المناطق الريفية والقرية.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، في بيان اعلامي، نجاح عمال منطقة القنطرة غرب من عمل المجسات علي خطوط شبكات مياه الشرب بمنطقة الفردان وتم استخراج جذور الأشجار والتي كانت تتسبب في ضعف مياه الشرب من الوصول للقرية، كما تم عمل إحلال وتجديد لخط 400 مم الخاص بقرية الرياح، وتم عمل إحلال وتجديد لخط 500 مم بمنطقة الكيلو 19، وذلك تحت أشراف المهندس محمد ماضي رئيس منطقة القنطرة غرب.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم إصلاح عدة كسور مفاجئة في شبكات مياه الشرب خلال الـ 24 الماضية، وتم أصلحها فور الإبلاغ عنها وفي وقت قياسي ومنها إصلاح خط مياه قطر 10 بوصة بالقنطرة شرق، كما تم إصلاح خط مياه خلف مستشفي القنطرة شرق، وإصلاح خط مياه 6 بوصة بمدينة القنطرة شرق الجديدة، وإصلاح خط مياه 10 بوصة بالمنطقة الصناعية، وإصلاح خط مياه 8 بوصة بمنطقة عزبة ناصر بالقنطرة شرق، وذلك تحت إشراف مباشر من اللواء بهاء الدين محمد رئيس منطقة مياه القنطرة شرق.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أنه يتم متابعة عملية ضبط جودة مياه الشرب وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لعمل التحاليل المطلوبة " الكيميائية والميكروبيولوجية" يومياً على مدار الـ24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها، أفضل للمواطنين، في إقليم محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التى تستهدف استمرار تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه أصدر تعليمات مشددة علي جميع رؤساء القطاعات والمناطق وفنيى وعمال الشركة، بإقليم محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

استخراج الاشجار من المواسير