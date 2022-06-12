اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس القيادة الرئاسي باليمن: "النواب" صرح يجسد تجربة ديمقراطية رائدة فى مصر

الأحد، 12 يونيو 2022 02:26 م
رئيس القيادة الرئاسي باليمن: "النواب" صرح يجسد تجربة ديمقراطية رائدة فى مصر جانب من زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسى للبرلمان
إيمان حنا

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أعرب الدكتور رشاد العليمى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عن سعادته بزيارة مجلس النواب المصرى في إطار برنامج زيارته الرسمية للقاهرة، وقال العليمى:"إن هذا الصرح التشريعي العملاق يجسد التجربة الديمقراطية المصرية الرائدة.
 
أضاف العليمى، وفق الموقع الرسمي لسفارة اليمن بالقاهرة،: "نحن نعول كثيراً على الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه البرلمانيون المصريون في دعم القضية اليمنية العادلة، كما لا ننسى مواقف مصر التاريخية إلى جانب الشعب اليمني ونظامه الجمهوري عندما كان التجهيل، والخرافة، والفقر، والاستبداد، سلاح النظام الامامي لكبح التحاق اليمن بعصر الدولة والمواطنة المتساوية".
 
ومن جهة أخرى، زار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي اليوم الأحد، مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث كان في استقباله الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، وعقد العليمي فور وصوله الجامعة جلسة مباحثات مع أبو الغيط تناولت تطورات الأوضاع في اليمن.

 

 


رشاد العليمى

العليمى

رئيس مجلس القيادة الرئاسة اليمنى

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