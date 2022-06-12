خطوبة في مكتب المحافظ.. الداودي يشهد خطبة فتاتين من دار الرحمة بقنا

قدم محافظ قنا، التهنئة للفتاتين على إتمام مراسم الخطوبة، داعيا الله عز وجل أن يتمم زواجهما على خير، موصيا الشابين بحسن معاملتهن والحفاظ عليهن، كما حرص محافظ قنا على التقاط الصور التذكارية معهم، بعد أن أطمئن على حسن أخلاق الشابين ومدى جديتهم وقدرتهم على الحفاظ عليهن.

وكلف الداودى، مديرية التضامن الاجتماعي بسداد كافة الاحتياجات الاساسية لتجهيز الفتاتين، مؤكدًا حرصه الدائم في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لفتيات دور الرعاية، مشيرًا إلي أن المحافظة تسعى جاهدة إلى تقديم يد المساعدة ومستلزمات تجهيز الفتيات من دور الرعاية لتخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم، بالتعاون مع مؤسسة التكافل الاجتماعي لتحقيق حياة أسرية كريمة لهن.