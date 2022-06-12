حبس 7 عاطلين لحيازتهم 425 طربة حشيش بقصد ترويجها بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس 7 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 425 طربة لمخدر الحشيش وزنت 42,500 كيلو جرام، بقصد ترويجها علي عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بشن حملات بدائرة المدينة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، لضبط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دوائر أقسام شرطة ثان العامرية وباب شرقى والدخيلة وأول والعامرية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم استهدافهم وتم عمل كمين وألقي القبض علي 7 عاطلين، "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، وذلك حال تواجدهم بدوائر أقسام شرطة ثان العامرية وباب شرقى والدخيلة وأول العامرية، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي 425 طربة لمخدر الحشيش وزنت 42,500 كيلو جرام، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3,025,000 جنيه تقريباً، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.