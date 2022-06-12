جمع 6 ملايين جنيه بدعوى المرض.. تجديد حبس عاطل متهم بالنصب فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى وأسماء شلبى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس عاطل متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم أنشأ موقعا إلكترونيا، يزعم من خلاله التسويق لبعض المنتجات يتلقى ثمنها من ضحاياه، مع ادعائه بأنه مريض ويحتاج إلى مساعدات إنسانية وتلقى بسببها تبرعات من عدد كبير من المواطنين.

وتبين أن حجم تعاملات المتهم المالية بلغت 6 ملايين جنيه، قــام بالاستيلاء عليها من ضحاياه من محافظتي القاهرة والجيزة، عقب تقنيين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته 17 شهادة طبية "مزورة" باسمه تفيد إصابته بالعديد من الأمراض منسوبة لمستشفيات حكومية مختومة بشعار الجمهورية تبين انه مقلد.

كانت الإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة رصدت قيام عاطل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بادعاء عمله بالخارج وإنشاء موقع إلكتروني يزعم من خلاله التسويق لبعض المنتجات، مع ادعاء مرضه ويحتاج إلى مساعدات إنسانية.

وبفحصهم تبين أنهم محملين بالصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع سلع ومنشطات للعديد من المواطنين داخل وخارج القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي وجهاز "لاب توب" محمل ببرامج وتطبيقات للشهادات والتقارير الطبية.