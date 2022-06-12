اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 يونيو 2022 04:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تعرف على الحالات التى تسقط فيها الحضانة عن الأم

الأحد، 12 يونيو 2022 04:00 ص
تعرف على الحالات التى تسقط فيها الحضانة عن الأم محكمة الأسرة_ارشيفية
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتساءل البعض من المواطنين عن حالات إسقاط الحضانة عن الأم وفقاً للقانون، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.
 
ويقول المحامى خالد محمد، إن حالات إسقاط الحضانة عن الأم تتلخص في:
 
1. اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضية تمس الشرف
 
2.زواج الأم برجل حتى وإن لم يدخل بها
 
3.امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير ثلاث مرات متتالية 
 
4.أن تهمل الأم تربية الطفل وأن تكون غير أمينة عليه
 
5.أن تكون مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية الطفل.
 
6.بلوغ الطفل السن القانونية وهي 15 سنة وهنا يخير أمام القاضي بين والده ووالدته.

حضانة الام

محكمة الاسره

قانون الاحوال الشخصيه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة