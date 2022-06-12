اليوم السابع
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الأحد، 12 يونيو 2022 02:47 م
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تحريات لكشف ملابسات مصرع طفل صعقا بالكهرباء فى الجيزة

الأحد، 12 يونيو 2022 02:44 م
تحريات لكشف ملابسات مصرع طفل صعقا بالكهرباء فى الجيزة مصرع طفل- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في مصرع طفل أصيب بصعق كهرباء بإحدى قرى الصف، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرته، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وتبين أن الطفل لامس جسده سلك موصل بالكهرباء في أحد شوارع القرية، ما أسفر عن مصرعه. 
 
ويجري رجال المباحث تحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة إهمال أدى إلى مصرع الطفل من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل نتيجة إصابته بصعق كهرباء في قرية الأخصاص بالصف، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفل يبلغ من العمر 14 سنة،  لقى مصرعه نتيجة ملامسة جسده لسلك موصل بالكهرباء في أحد شوارع القرية، وتم نقل الضحية إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

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