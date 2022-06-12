اليوم السابع
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تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة قتل جارهم بسبب خلافات بالبساتين

الأحد، 12 يونيو 2022 03:09 م
تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة قتل جارهم بسبب خلافات بالبساتين كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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 قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل جارهم بسبب خلافات الجيرة، وتلقى قسم شرطة البساتين، إشارة من أحد المستشفيات باستقبال   نجار 59 سنة مقيم بدائرة القسم (توفى دون إصابات ظاهرية)، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع مهندس معمارى مقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، والذى أقر بأنه حال تواجده صحبة المتوفى لإنهاء أعمال تشطيبات إحدى العقارات الكائنة بمنطقة المعراج السفلى ـ دائرة القسم، وأثناء سير قائد دراجة بخارية أعلى بركة مياه، تناثرت المياه على ملابسه والمجنى عليه، فحدثت مشادة كلامية بينه وبين المتوفى، استعان خلالها قائد الدراجة بذويه، وتعدوا عليه بالضرب وقاموا بدفعه، ما أدى إلى سقوطه أرضا ووفاته..

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة   حارس عقار وعامل "شقيق الأول" ومتهم اخر..

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات...

 

 


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