اليوم السابع
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بعد إهانته لكوكب الشرق.. الكاتب نصر دويدار يعتذر لأهل أم كلثوم بمسقط رأسها بالدقهلية

الأحد، 12 يونيو 2022 02:40 م
بعد إهانته لكوكب الشرق.. الكاتب نصر دويدار يعتذر لأهل أم كلثوم بمسقط رأسها بالدقهلية الكاتب نصر دويدار يقدم الإعتذار لأم كلثوم في مسقط رأسها
الدقهلية - فريق المحافظات

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وصل الكاتب نصر دويدار وبصحبته وفد من أعضاء اتحاد كتاب مصر، قرية طماي الزهايرة بالدقهلية لتقديم الاعتذار لأهل سيدة الغناء العربي "أم كلثوم". 
 
 
وقال الكاتب نصر دويدار أثناء تقديمة للاعتذار لأسرة أم كلثوم، أنه تم اجتزاء سياق الحديث والذي تلخص في دقائق بغرص التشهير والترند من المغرضين، علما بأن الصالون الثقافي دام لأكثر من الساعة والنصف والجميع يعلم مدي حبي لكوكب الشرق. 
 
وقدم وفد من إتحاد كتاب مصر والموجَود بصحبة الكاتب نصر دويدار بالإعتذار عما تم إجتزاءه من سياق حديثه علي حد قولة أثناء حضورة لإحدي الندوات الثقافيه والتي هاجم فيها السيدة أم كلثوم وإثناء تقديم الإعتذار إنفعل حفيد كوكب الشرق أم كلثوم وطالب الكاتب بتقديم الإعتذار علنا عما بدر منه تجاه كوكب الشرق. 
 
وعبر الكاتب نصر دويدار عن حزنة لما تعرض له هو وأسرته من سباب وهجوم من الشعب المصري والعربي بعد إجتزاء سياق حديثة أثناء وجودة داخل أحد الصالونات الثقافية والتي تم إجتزاء حوارة وعرضه بصوره ضخمه علي مواقع التواصل وقال انا من محبي سيدة الغناء العربي والجميع يعرف ذلك. 
 
 
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إهانه أم كلثوم

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الدقهلية

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