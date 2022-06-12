اليوم السابع
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بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية لأبناء كنيسة الملاك

الأحد، 12 يونيو 2022 07:19 م
بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية لأبناء كنيسة الملاك بطريرك الأقباط الكاثوليك
كتب: محمد الأحمدى

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ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لستة من أبناء وفتيات كنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة.
 
وشارك في الاحتفال الأب باسكوالي، راعي الكنيسة، والأخوات الراهبات، وأعضاء الوفد الطلابي من جامعة "Aachen" الألمانية.
 
وخلال كلمة العظة، دار حوار أبوي بين البطريرك، والأبناء والبنات المحتفى بهم حول ما تعلموه خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا لهم أهمية المحافظة على هذه التعاليم، والعيش بها في حياتهم اليومية. 
 
وانتهى القداس والاحتفال بالصلاة والبركة الرسولية الختامية من الأب البطريرك للحاضرين.
 
 

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