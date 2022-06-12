اليوم السابع
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بالأسماء.. 5 مرشحين بالقائمة المبدئية لشغل وظيفة عميد "صيدلة طنطا"

الأحد، 12 يونيو 2022 04:16 م
بالأسماء.. 5 مرشحين بالقائمة المبدئية لشغل وظيفة عميد "صيدلة طنطا" الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا
الغربية عادل ضرة

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أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، اليوم، القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية الصيدلة للأساتذة العاملين بالكلية.

ضمت قائمة المتقدمين الدكتورة أمل محمد كمال عبد المعطى كباش، أستاذ بقسم العقاقير ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال محمد محمود المغربى، أستاذ ورئيس قسم التكنولوجيا الصيدلية، والدكتورة سحر محمد الغباشى الحجار، أستاذ بقسم الصيدلة الإكلينيكية ، والدكتورة منى عبد الحميد محمد الأعصر، أستاذ وقائم بأعمال رئيس مجلس قسم العقاقير بكلية الصيدلة، والدكتورة نجلاء عبد العزيز فؤاد الشيتانى، أستاذ ورئيس قسم الأدوية والسموم .

وأوضح رئيس الجامعة، أنه وفقاً للجدول الزمني يتم تلقي الطعون يومى الإثنين 13 يونيو والثلاثاء 14 يونيو الجارى ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 15 يونيو من الشهر ذاته، في حين يتم فحص الملفات وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي يوم الأحد 19 يونيو 2022.


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