بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لتسمم 61 شخصًا تناولوا سمك مشوى بالشرقية

حصل "اليوم السابع" على أسماء المصابين فى واقعة التسمم جراء تناول سمك مشوى من أحد الباعة الجائلين فى مركز ديرب نجم.

واستقبل مستشفى ديرب نجم المركزى كلًا من: دنيا عبدالفتاح أحمد، وکریمه عبدالفتاح حمدى، من قرية ديرب البلد، وسوسو السيد عطية، من قرية تل القاضى، وفارس حمدى سلیم، وفاء عبد الراضى صالح، ويوسف حمدى سليم، وحمدى سليم عبدالقادر، من قرية ديرب البلد، وهناء إبراهيم على، من قرية منشية صفوت، ومحمد على توفيق، من قرية القطايع، ومروة محمد على، ونورا محمد على، وآمال عبدالحميد بدرى، من قرية ديرب البلد، وأبو زيد أبو وردة حسن، من قرية منشأة صهبرة، ومى عبدالشافى هلال، من قرية منقلة، ونرمين مجدى أحمد، ومحمد محمد عبدالمجيد، من منطقة ديرب نجم الساحة، ومحمد أبو زید أبو وردة، أمانی عبد المنعم محمد، وأحمد محمد على، وإیمان عبدالله سليم، من قرية منشأة صهبرة، ورضا محمد حسن، وجميلة رضا عبدالعظيم، وأحمد رضا محمد، وحمادة رضا محمد، من قرية الهوابر، وعزت محمد عزت، ونوال إبراهيم السيد، عمر محمد عصام، من كفر الحاج حسين، ونورا عبدالمعبود عبدالقادر، وآدم حسام سمير، وسمير حسام سمير، من قرية السحايرة، ومها محمد محمد، من قرية إكراش، وعلى عاطف على، وسمية محمود عبدالخالق، ونيرة عبدالفتاح مرسى، من قرية قاويشة، ووعد محمد أشرف، من قرية ديرب البلد، وسماح أنور عبدالعزيز، من قرية منشية صفوت، وشيماء حسام زيد، من عزبة الوقف، ومحمد شبانة أحمد، وعلاء عيد السيد، من قرية الهوابر، وآمانى السيد عطية، ونادية محمد حسن، من قرية تل القاضى، ورضا محمد منصور، من قرية العصايد، وسميرة السيد محمد، من قرية تل القاضى، وناهد فرحات حسن، من قرية ديرب البلد، ودنيا رجب عبدالهادى، من قرية إكراش، ووردة عبدالرؤوف عبدالوهاب، من قرية ديرب البلد، وهناء إبراهيم عبدالعزيز، من قرية العصايد، ومحمد عبدالحميد السيد، وإبراهيم محمد عبدالحميد، من قرية قاويشة، ومحمد أشرف حسن، وصفية عبدالفتاح حمدى، من قرية ديرب البلد، وبدر مصطفى محمد، من ناحية الديسة ديرب نجم.

فيما استقبل مستشفى الإبراهيمية المركزى كلًا من: عبده خالد عبده، ورانيا إيهاب إبراهيم، وسامية جمال أحمد، مُقيمين فى قرية عرب يعقوب التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية، وناهد عبدالعزيز محمد، وخالد عبده السيد، وزينب عوض الله محمد، وروحية سعيد السيد، وعبدالعزيز محمد عبدالعزيز، مُقيمين فى قرية الطواحين التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية.

من جانبها، تُكثف الأجهزة الأمنية فى مركز شرطة ديرب نجم، جهودها لضبط بائع السمك المشوى المتجول الذى يُشتبه فى تسببه فى حدوث إصابة المصابين جميعًا، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق فى مركز شرطة ديرب نجم لمباشرة التحقيقات.