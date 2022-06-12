اليوم السابع: مصر على خريطة الوجهات السياحية المفضلة عالميا

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: مصر على خريطة الوجهات السياحية المفضلة عالميا.

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انطلاق الجولة الثالثة من اجتماعات لجنة المسار الدستورى الليبى بالقاهرة.. النائب سليمان الفقيه: نشكر مصر على دورها الداعم ونحذر الإعلام من استباق النتائج.. والأمم المتحدة تشدد على التوصل لإطار دستورى يمكن من إجراء الانتخابات

مصر على خريطة الوجهات السياحية المفضلة عالميا.. المركز الإعلامى لـ«الوزراء»: دعم متواصل لقطاع السياحة باعتباره إحدى الدعائم الحيوية للاقتصاد المصرى

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4 كادرا من 17 دولة أفريقية يتدربون بـ«التنمية المحلية» وفقا لتوجيهات الرئيس.. شعراوى: مصر قلب أفريقيا النابض.. ويؤكد: الرئيس وجه بدعم جهود جميع الدول الأفريقية فى مسيرة التنمية والبناء

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