وذكر مكتب الحلبوسي - في بيان صحفي أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن الأخير التقى رئيس ديوان الوقف السني الشيخ عبد الخالق العزاوي، وبحثا عددا من المواضيع الخاصة بالوقف، منها تأهيل المساجد في المدن المحررة.

وكانت مفوضة شؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني، قد أجرت في بغداد لقاءات مع سياسيين عراقيين تمحورت حول سبل دعم أوروبا لإعادة بناء المدن المحررة.