المؤبد إلى 3 سنوات لـ 4 متهمين قتلوا شخصا بسبب سرقة تليفون بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال زكى طوسون رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى والمستشار رامه سعد محمد وأمين السر مصطفى عبد العظيم بالسجن المؤبد للمتهم "م.ا.م" والسجن 5 سنوات للمتهم " ا.ا.ا" والسجن 3 سنوات للمتهم " م.ع.م" والسجن 10 سنوات للمتهم " س.ا.س" لاتهامه بقتل المجنى عليه" م.ع.ا".

تعود أحداث القضية رقم 1033 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من قسم شرطة الرمل أول يفيد بقيام المتهمين بقتل المجنى عليه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول قيام كل من "م.ا.م" و" ا.ا.ا" و" م.ع.م" وا" س.ا.س" أن قصد المتهمين الأول والثانى هو الشروع فى قتل " إ.س.م" وقتلوا المجنى عليه " م.ع.ا" حال تواجد المتهمين الثالث والرابع على مسرح الجريمة وتبين أنه على إثر قيام " إ.س.م" بالذهاب إلى المتهم الأول والثانى بسبب قيام شقيقتهم بسرقة هاتف من شقيقته فقام المتهمين بمحاولة التعدى عليه بسلاح أبيض سكين إلى أنه لاذا بالفرار وعند تدخل المجنى عليه م.ع.ا" قام المتهم الأول بالتعدى عليه بالسلاح الأبيض بضربه على الرأس وأخرى نافذة فى الصدر وطعنة فى القلب تسببت فى نزيف داخلى وعلى الفور تم نقله إلى أحد المستشفيات وتوفى عقب تلقى العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم على المتهمين.