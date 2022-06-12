القومي للمرأة بالمنيا يواصل تنظيم فعاليات تنمية الأسرة بقرى "حياة كريمة"

المنيا –حسن عبد الغفار

يواصل المجلس القومي للمرأة بالمنيا، تنظيم العديد من الفعاليات التي تهدف للتنمية المجتمعية وبناء وتنمية الاسرة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه رئيس الجمهورية وينفذ بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال عقد العديد من "الأمسيات" وتنفيذ التدريبات العملية والميدانية، وفعاليات ريادة الأعمال والقوافل الطبية والعلاجية، وذلك بالتنسيق مع فرع هيئة قصر الثقافة بالمنيا، ومديرية الصحة، والجهات المعنية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتحت رعاية الدكتور مايا مرسي مقرر المجلس القومي للمرأة، بتعظيم الاستفادة من تلك الفعاليات لنشر الوعي ورفع المستوى الثقافي والفكري لدى المواطنين بمختلف المراحل العمرية.

نفذ المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أمسية بعنوان "جلسات الحوار" بقرية منسافيس التابعة لمركز ابوقرقاص، تهدف لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الاسرة، تم على هامش الامسية تنظيم قافلة طبية وعلاجية، استهدفت 600 مواطن من مختلف الفئات من أهالى القرية

من جانبها، أوضحت الدكتور منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن فعاليات أمسية "جلسات الحوار" شملت أيضا عروضا فنية ثقافية لتناول الرسائل الاساسية للمشروع، من خلال عروض الاراجوز، والعرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلي مع الجمهور.

وأشارت "أبو سمرة" إلى أنه تم تنفيذ تدريب ميسرات الشمول المالي من خلال مكتب الشكاوى لرفع كفاءة الميسرات ضمن المشروع القومي لتنمية الاسرة، حيث تم تقديم شرح مفصل لقانون الأحوال الشخصية للولاية على النفس والمال والحقوق الاجتماعية الشكاوى السياسية والأحوال المدنية، بالإضافة للحديث عن العنف ضد المرأة وأشكاله وصوره وشكاوى العمل وتنفيذ الأحكام وتقنية المعلومات وآليات التواصل.

وأضافت مقررة المجلس، انه تم تنفيذ فعاليات برنامج ريادة الأعمال وأمسية "لتنمية الأسرة المصرية"، للتعرف على مبادئ التخطيط والتسويق، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالابتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، كذلك التعرف على عدد من الجهات التي تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها.



المجلس القومي للمرأة بالمنيا اثناء الفعاليات (4)



المجلس القومي للمرأة بالمنيا اثناء الفعاليات (5)



المجلس القومي للمرأة بالمنيا اثناء الفعاليات (6)



المجلس القومي للمرأة بالمنيا اثناء الفعاليات (7)



المجلس القومي للمرأة بالمنيا اثناء الفعاليات (1)



المجلس القومي للمرأة بالمنيا اثناء الفعاليات (2)