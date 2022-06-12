القومى للمرأة فى بنى سويف نظم ألف جلسة توعية استهدفت 104 آلاف مواطن

بنى سويف هانى فتحى

قالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة فى بنى سويف، اليوم الأحد، إن المجلس عقد 1047 جلسة دوار تنمية الأسرة، والتي استهدفت 104 آلاف و700 شخص.

لتقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وغيرها، وتكريم 22 سيدة من الأمهات المثاليات.

وأوضحت نرمين في تصريحات صحفية أنه تم عقد 241 دورة ريادة أعمال تنمية الأسرة، والتي استهدفت 6 آلاف و25 سيدة، وعقد 3 دورات لرجال الدين الإسلامي والمسيحي لجلسات الدوار والتي استهدفت 104 من رجال الدين، وتنفيذ حملتين طرق الأبواب واستهدفت 88 ألفا و609 أشخاص، والتي استهدفت تقديم الدعم والرعاية لتمكين السيدات والفتيات اقتصاديا واجتماعياً، وعقد 3 لقاءات للتعريف بأنشطة المجلس لطلاب كلية الآداب والتل استهدفت 67 طالبا وطالبة.

وأكدت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أنه عقد 11 أمسية والتي استهدفت 12 ألفا و550 من المواطنين لتقديم رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من خلال عروض وأنشطة مختلفة، وعقد 147 دورة تثقيف مالي والتى استهدفت 7 آلاف و350 سيدة، وعقد 15 تدريب تحول رقمي واستهدفت 750 سيدة، وعقد دورة تدريب للم الشمل والمشورة الأسرية واستهدفت 51 رائدة، وعقد 8 لقاءات واستهدفت 1200 سيدة ومن الطلاب.

وأشارت نرمين محمود إلى إرسال مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية حيث تم استخراج 9 آلاف بطاقة رقم قومي مع التركيز على قرى مركزي ناصر وببا، ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم توفير الاستمارات بدون مقابل للسيدات، مؤكده على الدعم الكبير للمجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ودعمهم لكافة الأنشطة داخل المحافظة.