اليوم السابع
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القبض على بائع لاتهامه بقتل كهربائى فى الجيزة

الأحد، 12 يونيو 2022 11:21 م
القبض على بائع لاتهامه بقتل كهربائى فى الجيزة حبس - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على بائع لاتهامه بقتل كهربائى، بميدان الجيزة بسبب الخلاف على مكان البيع، حيث اعتدى المتهم على المجنى عليه بسلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بميدان الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين مقتل كهربائى نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

 

كشفت تحريات رجال المباحث أن بائع وراء ارتكاب الجريمة، بسبب الخلاف على مكان البيع، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

 


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ميدان الجيزة

امن الجيزة



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