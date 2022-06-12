السلطات الأوكرانية: تدمير منشأة عسكرية جزئيا جراء قصف روسى غرب البلاد

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان أصدرته الهيئة "أن القوات الروسية تواصل أيضا هجماتها الجوية والبرية والبحرية على العديد من المناطق في أوكرانيا بينما يحاول الجيش الأوكراني صد هذه الهجمات.

ففي اتجاه سيفرسكي، تواصل روسيا توفير حماية معززة للحدود الأوكرانية الروسية في منطقة بريانسك ومنطقة كورسك، بينما في منطقة بيلجورود ومنطقة كورسك، تم توسيع مستوى التهديد المتزايد حيث تواصل القوات الروسية إطلاق قذائف الهاون على قوات الدفاع الأوكرانية داخل المناطق الحدودية.