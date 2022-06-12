السلطات الأوكرانية: تدمير منشأة عسكرية جزئيا جراء قصف روسى غرب البلاد

أعلنت السلطات الأوكرانية، عن تدمير منشأة عسكرية جزئيا جراء قصف روسي غرب البلاد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، قد ذكرت اليوم الأحد، أن القوات البيلاروسية تقوم حاليا بتقوية مواقعها داخل نقاط التفتيش الحدودية وتنشر أنظمة استطلاع إلكترونية إضافية داخل المناطق المتاخمة لأوكرانيا.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان أصدرته الهيئة "أن القوات الروسية تواصل أيضا هجماتها الجوية والبرية والبحرية على العديد من المناطق في أوكرانيا بينما يحاول الجيش الأوكراني صد هذه الهجمات.
ففي اتجاه سيفرسكي، تواصل روسيا توفير حماية معززة للحدود الأوكرانية الروسية في منطقة بريانسك ومنطقة كورسك، بينما في منطقة بيلجورود ومنطقة كورسك، تم توسيع مستوى التهديد المتزايد حيث تواصل القوات الروسية إطلاق قذائف الهاون على قوات الدفاع الأوكرانية داخل المناطق الحدودية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة