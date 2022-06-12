السفير الألماني: 400 ألف مصري يتعلمون اللغة الألمانية ويعرفون ثقافتها

كتبت: هناء أبو العز

قال سفير ألمانيا في القاهرة فرانك هارتمان، إن هناك العديد من المدارس الألمانية الموجودة في مصر، كما أن ما يزيد على 400 ألف مصري يتعلمون اللغة الألمانية ويعرفون ثقافتها، مشددا على ضرورة توسيع قاعدة العلاقات بين الجانبين في الكثير من المجالات.

جاء ذلك خلال استضافته في مقر الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بحضور رئيس الغرفة أحمد الوكيل، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وأشار السفير الألماني إلى أهمية التعاون بين الجانبين المصري والألماني لزيادة حجم التبادل التجاري، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين ممتدة ووثيقة وواسعة، وهناك أنشطة كثيرة يتم تنفيذها بين البلدين، خاصة وأن ألمانيا تسعى لزيادة إنتاجيتها من الصناعات المختلفة، وتقليل نسب الاستيراد من الصين خلال الفترة المقبلة.

وأكد أهمية التعاون في مشاريع السكك الحديدة وتطوير النقل النهري، إضافة إلى مشاريع التعاون في مجال الحفاظ على الطاقة وتصنيع الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وإضاءة الطرق السريعة وكهرباء المناطق النائية.